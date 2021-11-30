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Аналитики: россияне готовы потратить "приличные" суммы на Новый год

Общество

Опрос среди россиян провели аналитики SuperJob. По их данным, в среднем на одного в сам Новый год и каникулы приходится сумма в 18,5 тысяч рублей. Как отмечают специалисты сервиса, в затраты не входит покупка подарков. 

Аналитики: россияне готовы потратить "приличные" суммы на Новый год

Всего в опросе приняли участие пять тысяч человек. Так, согласно данным исследования, больше всего на праздники готовы потратить жители Москвы - 23,2 тысячи рублей. Остальные регионы распределились следующим образом: 

  • Санкт-Петербург - 20,4 тысячи рублей, 
  • Самара и Красноярск - 19,3 тысячи рублей,
  • Новосибирск - 16,2 тысячи рублей,
  • Нижний Новгород - 15,8 тысячи,
  • Волгоград - 14,3 тысячи.

Самый большой бюджет — у россиян с доходом от 80 тыс. рублей. Мужчины планируют потратить 20,3 тыс., а женщины — 16,4 тыс. рублей, цитирует данные исследований RT

Как отметили аналитики, 45% респондентов и вовсе не ведут подобные подсчёты. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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