Опрос среди россиян провели аналитики SuperJob. По их данным, в среднем на одного в сам Новый год и каникулы приходится сумма в 18,5 тысяч рублей. Как отмечают специалисты сервиса, в затраты не входит покупка подарков.
Всего в опросе приняли участие пять тысяч человек. Так, согласно данным исследования, больше всего на праздники готовы потратить жители Москвы - 23,2 тысячи рублей. Остальные регионы распределились следующим образом:
Самый большой бюджет — у россиян с доходом от 80 тыс. рублей. Мужчины планируют потратить 20,3 тыс., а женщины — 16,4 тыс. рублей, цитирует данные исследований RT.
Как отметили аналитики, 45% респондентов и вовсе не ведут подобные подсчёты.
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