Опрос показал, чего на самом деле хотят получить мужчины на Новый год

В пресс-службе компании SuperJob рассказали о предпочтениях мужчин и женщин в вопросах подарков на Новый год. В опросе приняли участие 3 тысячи человек, сообщают "Вести Подмосковья".

Так, первое место в топе мужчин занимает нематериальный подарок — внимание и любовь со стороны второй половинки. За такой подарок проголосовало 19% опрошенных. Второй по желанию подарок — гаджет, его ждут порядка 8% мужчин. Ювелирные украшения хотят всего 4% представителей сильного пола, хотя сделать такой подарок планируют 7% женщин.

Что касается женщин, то украшения для них, наоборот, на первом месте. Такой подарок в новогоднюю ночь мечтают увидеть под ёлкой 10%. Далее в списке интересов — гаджет, его ждут 8% женщин. Ещё 7% представительниц прекрасного пола не отказались бы получить от любимого поездку. Интересно, что внимание и заботу выбрали всего 6% респонденток.

Ранее россиянки описали идеального мужчину. Выяснилось, что наиболее интересен женщинам житель Москвы или Санкт-Петербурга "с пропиской", имеющий доход от 100 тысяч рублей в месяц, в возрасте от 25 до 45 лет и ростом от 175 сантиметров.

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