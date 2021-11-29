EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мясников подсчитал, сколько людей заразятся "омикроном" в РФ
Гинцбург пошутил над побочным эффектом от вакцины "Спутник-V"
Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ
Путин созвонился с Лукашенко насчёт миграционного кризиса
Express: врачи назвали тревожный признак рака на коже
Гинцбург озвучил срок создания вакцины от "омикрон"-штамма COVID-19
Байден пообещал сражаться с "омикрон"-штаммом коронавируса
Байден: пока дополнительные меры против штамма "омикрон" не нужны
Синоптик предупредила о похолодании в Москве

Опрос показал, чего на самом деле хотят получить мужчины на Новый год

Общество

В пресс-службе компании SuperJob рассказали о предпочтениях мужчин и женщин в вопросах подарков на Новый год. В опросе приняли участие 3 тысячи человек, сообщают "Вести Подмосковья".

Опрос показал, чего на самом деле хотят получить мужчины на Новый год

Так, первое место в топе мужчин занимает нематериальный подарок — внимание и любовь со стороны второй половинки. За такой подарок проголосовало 19% опрошенных. Второй по желанию подарок — гаджет, его ждут порядка 8% мужчин. Ювелирные украшения хотят всего 4% представителей сильного пола, хотя сделать такой подарок планируют 7% женщин.

Что касается женщин, то украшения для них, наоборот, на первом месте. Такой подарок в новогоднюю ночь мечтают увидеть под ёлкой 10%. Далее в списке интересов — гаджет, его ждут 8% женщин. Ещё 7% представительниц прекрасного пола не отказались бы получить от любимого поездку. Интересно, что внимание и заботу выбрали всего 6% респонденток.

Ранее россиянки описали идеального мужчину. Выяснилось, что наиболее интересен женщинам житель Москвы или Санкт-Петербурга "с пропиской", имеющий доход от 100 тысяч рублей в месяц, в возрасте от 25 до 45 лет и ростом от 175 сантиметров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Праздник к нам приходит: Сколько россияне потратят на Новый год
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Опрос показал, чего на самом деле хотят получить мужчины на Новый год
Панин призвал Моргенштерна икать убежище в Испании
В Johnson&Johnson начали разработку вакцины против штамма "омикрон"
Мясников подсчитал, сколько людей заразятся "омикроном" в РФ
Гинцбург пошутил над побочным эффектом от вакцины "Спутник-V"
Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ
Путин созвонился с Лукашенко насчёт миграционного кризиса
Express: врачи назвали тревожный признак рака на коже
Гинцбург озвучил срок создания вакцины от "омикрон"-штамма COVID-19
Байден пообещал сражаться с "омикрон"-штаммом коронавируса
Популярное
Общество
Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская провела небольшую экскурсию по дому для своих подписчиков в Instagram.

Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Политика. Новости и аналитика
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Шоу-бизнес
Градский незадолго до смерти озвучил своё желание
Шоу-бизнес
Стало известно, как Градский оценивал брак Пугачёвой и Галкина
Александр Артамонов О дутых ценностях, или Об американском истребителе VI поколения Александр Артамонов Любовь Степушова Главный страх Киева стал воплощаться в ЛДНР Любовь Степушова Василий Амирджанов Новостная повестка напомнила советскую политинформацию Василий Амирджанов
Происшествия
Трое школьников погибли при столкновении поезда с машиной на Алтае
Шоу-бизнес
Туктамышева эффектно скинула с себя одежду на льду
Западу предложили разделить Россию на 10-15 государств
Политика. Новости и аналитика
Западу предложили разделить Россию на 10-15 государств
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников