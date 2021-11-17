Песков: меры профилактики всегда можно отменить, если вирус уйдёт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продление санитарно-эпидемиологических правил до 2024 года техническим решением. Он заявил, что их можно отменить в любой момент, если вирус отступит.

Он объяснил, что это абсолютно логично в нынешней эпидемиологической ситуации, чтобы власти не приходилось каждый раз продлевать меры безопасности на более маленькие сроки.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор продлил меры профилактики распространения коронавирусной инфекции до 2024 года.

"Объективно, чтобы каждый раз не продлевать. Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдёт. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение", — передаёт агентство ТАСС слова Пескова.

Pravda.Ru писала, что депутат Государственной думы Леонид Калашников высказался против введения QR-кодов для допуска в общественные места и транспорт. Он заявил, что это попытка "обилетить" граждан.

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