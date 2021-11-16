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Врачи Малышев и Куринный определили условия отмены QR-кодов в России

Здоровье

Государству имеет смысл подумать над тем, при каких показателях заболеваемости коронавирусом следует отменять QR-коды. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Врачи Малышев и Куринный определили условия отмены QR-кодов в России

Правительство и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом должны пересмотреть подходы к применению этой меры — цитирует эксперта URA.RU.

Куринный отметил, что QR-коды должны вводиться исключительно для купирования критического состояния в части угрозы перегрузки медицинской инфраструктуры. И уж точно не становиться способом запугивания населения.

"Такие методы должны применяться очень короткое время, после этого отменяться. В принципе сама идея резко ограничивает права человека и может быть использована только с вышеописанной благой целью, так как для профилактики или усиления приверженности вакцинации не подходит совершенно", — резюмировал специалист.

Экс-главный инфекционист Москвы Николай Малышев тоже придерживается мнения, что отказ от QR-кодов должен зависеть от числа новых заражённых коронавирусом. C учётом того, что большое число людей уже привито, можно ждать в итоге спада заболеваемости.

Но введение QR-кодов необходимо, и затягивать с этим не стоит, поскольку Россия сегодня, увы, идеальное место для появления новых штаммов. Однако не стоит сбрасывать со счетов маски, социальную дистанцию и ограничение пребывание в больших коллективах.

В готовящихся законопроектах по QR-кодам говорится, что ТЦ и фитнес-залы, футбол и авиарейсы, рестораны и железнодорожные перевозки станут доступными и при предъявлении QR-кода, и одного из трёх документов:

  • о прохождении вакцинации,
  • о противопоказании к вакцинации от госполиклиники,
  • о том, что человек уже болел COVID-19.

Однако 51% россиян считают что QR-коды нужно выдавать не только тем, кто вакцинировался или официально переболел COVID-19, но и тем, чьи анализы показали наличие в организме достаточного количества антител к коронавирусу.

Против выдачи QR-кодов тем, кто переболел "неофициально", высказались только 20% опрошенных.

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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