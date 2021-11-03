Аналитик раскритиковал идею МЭР "посчитать получше" стагнирующие доходы россиян

Ведущий аналитик корпорации TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал предложение Минэкономразвития проанализировать больше данных и обнародовать новую статистику о доходах и расходах граждан России.

По словам эксперта, доходы россиян в этом году повысятся только на 2,5% от уровня пандемии. Как заявил аналитик, этот показатель не вернётся к периоду до коронавируса. Поэтому власти пытаются "посчитать получше", объяснил Гойхман.

"Возможно, в ведомствах облегчённо вздохнут: мол, видите, не всё так плохо, оказывается. Есть предположения, что "под соусом" действительно необходимого изменения методики для объективности расчёта, статистика выдаст результат, ожидаемый "заказчиком", — сказал специалист, слова которого приводит "Свободная Пресса".

Вместе с этим он подчеркнул, что сотрудники Минэкономразвития могут учесть количество самозанятых, а также использование гражданами брокерских счетов.

Ранее депутат и публицист Анатолий Вассерман рассказал, как победить бедность в нашей стране. По словам парламентария, власти должны избавиться от тезисов "тоталитарной секты либералов" и сделать внутренний рынок приоритетным.

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