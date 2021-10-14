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Вассерман назвал способ победы над бедностью в России

Политика

Депутат Государственной думы VIII созыва, публицист Анатолий Вассерман рассказал, как побороть бедность в России и возродить экономику.

Вассерман назвал способ победы над бедностью в России

Ранее президент России Владимир Путин назвал главным врагом страны низкие доходы россиян. Он сказал, что социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение станут главными приоритетами в проекте федерального бюджета на 2022 год. На эти сферы планируется выделить, соответственно, 41,5 триллион рублей, 15,1 триллионов рублей и 10,9 триллионов рублей.

"Ключевой момент заключается в том, что, наконец-то, признано очевидное. Это необходимость развития нашего внутреннего спроса, необходимость поддержки граждан", — сообщил Вассерман в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам депутата, он неоднократно писал о необходимости переориентации с мирового рынка на внутренний, и теперь об этом заговорил президент.

"Если мы будем откладывать эту задачу в достаточно долгий ящик, то Дума может и не дожить до конца срока своих полномочий", — отметил Вассерман.

Чтобы побороть бедность в стране и возродить экономику, необходимо избавиться от догматов "тоталитарной секты либералов", которыми руководствуется экономический блок правительства, отметил парламентарий. Один из этих догматов заключается в том, что Россия не должна ориентироваться на внутренний рынок, уделяя внимание только экспортному, заявил Вассерман и добавил, что эти догматы "доказали свою разрушительность".

Он считает, что перед Госдумой VII созыва стоит много задач, главная из которых — разгрести большое наследство от предыдущего состава Думы в виде недоделанных законов.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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