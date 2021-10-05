Анатолий Вассерман: 11-летнюю школьную программу можно освоить за 8 лет

Реально ли освоить 11-летнюю программу обучения за 8 лет, почему важно формировать у человека целостную картину мира и влияет ли на неё использование гаджетов, а также о сути ЕГЭ рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой депутат Госдумы, политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.

Нужна целостная картина мира

— Анатолий Александрович, во время предвыборной кампании вы говорили, что необходимо отдельно разбираться с образованием и здравоохранением. При этом вы считаете, что 11 лет в школе — это много, достаточно восьми лет обучения.

— Нет. Я говорил совершенно другое, а именно: при нормальных методах обучения — тех, которые использовались в моё время, — тот объём знаний, который сейчас в школе растягивается на 11 лет, можно преподать за 8. Но это не значит, что я предлагаю ограничить срок обучения. Нет, я предлагаю использовать эффективные методы обучения и благодаря им увеличить даже не объём знаний, а объём понимания.

Главная задача школы — это не вбить знания, а научить пониманию. Это реально сделать в такие сравнительно краткие сроки, если пользоваться эффективными методами обучения.

Реально же сокращать максимум на год, потому что в моё время нормальная школьная программа занимала 10 лет. Почему "нормальная"? Потому что была ещё сокращенная, занимающая действительно 8 лет. Но эта сокращённая программа была нечто вроде нынешнего бакалавриата, то есть учебная программа, рассчитанная на практику. И значительная часть учеников после 8-го класса шли учиться в профессиональные технические училища, то есть осваивать конкретные специальности.

— Я много раз слышала от людей, которые занимаются образованием, о том, что времена изменились, есть электронные доски, гаджеты. Но в школах учат так же, как и 50-100 лет назад. Учителя обладают технической грамотностью, но мы пока далеки от того, чтобы учить детей по-современному. В Министерство образования ещё не пришли чиновники, которые смогли бы эту мечту воплотить в реальность.

— Гаджеты тут ни при чём. Это всего лишь один из великого множества инструментов. Речь должна идти не о средствах, а о целях. Смею вас заверить, как только мы официально провозгласим целью образования формирование целостной картины мира, немедленно найдутся средства, наилучшие для достижения именно этой цели.

Точно так же, как только в странах, почему-то всё ещё называющих себя развитыми, фактической целью образования сделали разрушение целостной картины мира, тут же нашлись подходящие для этого:

методы,

учебные программы.

В принципе, человек, окончивший американскую очень среднюю школу и западноевропейский полностью болонизированный вуз, должен не просто не иметь целостной картины мира, — по сути учебных программ этих уважаемых друг другом заведений, он должен не иметь ни малейшего понятия о том, что целостная картина мира вообще существует.

Он должен воспринимать мир просто как россыпь фактов, не связанных между собой. Такому человеку легко впарить что угодно. Потому что когда у вас есть целостная картина мира, каждый новый факт укладывается в неё, как в пазл. А если какой-то факт в картину не укладывается — значит, либо факт неверный, либо в картине что-то не в порядке.

Именно поэтому, когда манипулирование стало одним из самых расхожих проектов, манипуляторы стали расчищать препятствия для своей деятельности и ломать систему обучения. Как только мы захотим её восстановить, нужные технологии для этого найдутся.

А что касается обучения по старинке, когда вас заставляют зазубривать гору разрозненных фактов, вместо того чтобы понимать закономерности, определяющие наличие этих фактов, то совершенно всё равно, пишут эти факты перед вами на доске мелом или вы их читаете в интернете. Дело не в инструментах, а в цели, для которой они применяются.

ЕГЭ или билеты?

— Насчёт западных школ и вузов я с вами совершенно согласна. Но боюсь, что это коснулось и нас, потому что в старших классах знание предмета не равняется успешной сдаче ЕГЭ. При этом школьник сдаёт 3-4 предмета. Остальные дисциплины он не знает вообще. Слава Богу, русский и математику велено всем сдавать. Но если он сдаёт, например химию и биологию, то он ничего не знает по истории и физике. 20 лет у нас ЕГЭ, и как сейчас вернуться к целостной картине мира, когда все сдавали семь основных предметов и понимали, насколько мир разнообразен? А сейчас у большинства специалистов нет нужного кругозора.

— Сокращение числа предметов, по которым сдаются экзамены, — это преступление. Хотя теоретически при ЕГЭ даже можно сдавать больше экзаменов, чем в билетном варианте, просто потому, что меньше требуется времени на подготовку.

Но ЕГЭ — это инструмент; не цель, а средство. Цель — проверка знания и понимания. Если учебная программа нацелена не на понимание, а на зазубривание, это естественным образом вызовет проблему непонимания, но винить в этом мы будем не простуду, а термометр.

Поэтому я в своей программе не призывал отменить ЕГЭ и вернуться к билетной системе, я призываю изменить цель образования. Достоинств и недостатков хватает:

у билетной системы,

системы ЕГЭ.

Судя по экзаменационным материалам, что изредка попадаются мне на глаза, похоже, что ЕГЭ эволюционирует в лучшую сторону. Доля вопросов на чистое знание там год от года падает. Зато доля вопросов, требующих именно понимания, постепенно растёт.

Поэтому я полагаю, что как только мы изменим цель образования, претензии к ЕГЭ мгновенно исчезнут. Если не исчезнут, то, как говорится, упрёмся — разберёмся, то есть когда изменим цель, тогда и будем смотреть, какие средства для её достижения нам нужны.