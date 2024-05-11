Егор Крид объявил о временном уходе со сцены

Егор Крид планирует взять двухлетний перерыв в музыкальной карьере

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Егор Крид заявил в прямом эфире о намерении сделать перерыв в музыкальной карьере, чтобы пожить для себя. Музыкант, делящий время между Россией и США, планирует взять двухлетнюю паузу, вдохновившись примером Джастина Бибера.

Фото: Wikipedia by Виталий Багров (Photographer according exif data: Alexandr Konovalov) is licensed under CC BY-SA 4.0

Крид рассказал, что хочет просто выпустить альбом, а затем через несколько лет представить новый материал, избегая концертной и гастрольной активности.

Ранее сообщалось, что Егор Крид и украинский блогер вызвали шквал комментариев.