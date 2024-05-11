Егор Крид заявил в прямом эфире о намерении сделать перерыв в музыкальной карьере, чтобы пожить для себя. Музыкант, делящий время между Россией и США, планирует взять двухлетнюю паузу, вдохновившись примером Джастина Бибера.
Крид рассказал, что хочет просто выпустить альбом, а затем через несколько лет представить новый материал, избегая концертной и гастрольной активности.
Ранее сообщалось, что Егор Крид и украинский блогер вызвали шквал комментариев.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.