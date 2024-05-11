Секреты долговременного объема: экспертные советы и техники от Глазковой

Четыре стратегии для сохранения объема волос в течение недели при сушке

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Желание каждой женщины — самостоятельно создавать укладку, которая сохранится неделю. Лично у меня, поддержание такого объема требует профессионального подхода. Но чтобы в очередной раз освоить искусство самостоятельного стайлинга, обратились к эксперту в области объемных укладок — стилисту Лике Глазковой.

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Как создать и продлить объем волос:

Уплотнить корни: используйте специальные средства для подготовки корней на влажных волосах. Это поможет сделать их более пористыми, особенно если у вас гладкие волосы с закрытой кутикулой.

Измените направление сушки: чтобы создать объем, сушите волосы в направлении, отличном от привычного. Это можно сделать, наклонив голову вниз или с помощью расчески, направляя волосы в противоположную сторону их естественного роста.

Используйте финишные средства: для добавления дополнительного объема и свежести корней, а также для продления укладки, используйте сухие шампуни. Например, паста-сухой шампунь Badlands от R+Co прекрасно подходит для этой цели, делая волосы плотнее и сохраняя объем.

Фиксация и текстурирование: не забудьте использовать лаки и текстурирующие средства для фиксации объема. Главное — не переусердствуйте с ними. Если укладка держится отлично и без фиксации в первый день, можно использовать их на следующий, чтобы освежить укладку и сохранить объем.

