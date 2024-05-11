Как и кошки, собаки иногда едят траву. Они особенно предпочитают пырей, который заглатывают целиком. Это необходимо им для очищения желудка, облегчения запоров и других желудочно-кишечных проблем. Иногда собаки выбирают траву из-за её вкуса.
Специалисты подсказывают, какие травы безопасно давать питомцам и когда стоит быть осмотрительнее.
Животные часто употребляют пырей, особенно во время прогулок, выбирая растительность самостоятельно. Зимой можно выращивать в лотке овес, пшеницу или пырей.
Подходит ли уличная трава
Трава с улицы может быть безопасной, если растет в сельской местности или лесу. В городе она может содержать загрязняющие вещества или быть загрязненной продуктами жизнедеятельности других животных, что увеличивает риск заражения инфекциями или паразитами.
Когда обращаться к ветеринару
Если собака поедает траву изредка, беспокоиться не стоит. Однако если питомец регулярно пытается покусывать зелень во время каждой прогулки, возможно, его рацион неполноценен или у него есть проблемы с пищеварением. В таком случае рекомендуется консультация со специалистом.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.