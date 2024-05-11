Страшное отравление и тихая панихида: почему собакам нельзя давать есть траву, как кошкам

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Ветеринары ответили, могут ли собаки есть траву

1:17
Зоосфера » Собаки

Как и кошки, собаки иногда едят траву. Они особенно предпочитают пырей, который заглатывают целиком. Это необходимо им для очищения желудка, облегчения запоров и других желудочно-кишечных проблем. Иногда собаки выбирают траву из-за её вкуса.

Ветеринары ответили, могут ли собаки есть траву
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалисты подсказывают, какие травы безопасно давать питомцам и когда стоит быть осмотрительнее.

Животные часто употребляют пырей, особенно во время прогулок, выбирая растительность самостоятельно. Зимой можно выращивать в лотке овес, пшеницу или пырей.

Подходит ли уличная трава

Трава с улицы может быть безопасной, если растет в сельской местности или лесу. В городе она может содержать загрязняющие вещества или быть загрязненной продуктами жизнедеятельности других животных, что увеличивает риск заражения инфекциями или паразитами.

Когда обращаться к ветеринару

Если собака поедает траву изредка, беспокоиться не стоит. Однако если питомец регулярно пытается покусывать зелень во время каждой прогулки, возможно, его рацион неполноценен или у него есть проблемы с пищеварением. В таком случае рекомендуется консультация со специалистом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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