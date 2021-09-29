Профессор перечислил основные недостатки ЕГЭ

Доктор технических наук, профессор Юрий Самолаев рассказал о недостатках Единого государственного экзамена.

По словам Самолаева, в конце 90-х годом Россия начала ориентироваться на высокие мировые стандарты в сфере образования. Правительство РФ решило применить методологию Болонского процесса, призванного сблизить и гармонизировать системы образования стран Европы. Все это подавалось под самыми благими намерениями. Единый государственный экзамен должен был победить коррупцию в школах и высших учебных заведениях, а также способствовать эффективной проверке знаний выпускников школ. Решено было выбрать тестовую форму, чтобы результаты экзамена оперативно проверял беспристрастный компьютер. Идеологи перехода на ЕГЭ считали, что госэкзамен сделает высшее образование более доступным для школьников из регионов, отметил профессор.

В России первый ЕГЭ школьники сдали в 1997 году. Тестирование было добровольным, а с 2003 года стало обязательным. С тех пор госэкзамен то усложняли, то облегчали, чтобы подстроить под российского выпускника.

"Однако сохранялся основной недостаток: тестирование, которое в принципе не способно выявить уровень знаний, превратило процесс обучения в "натаскивание" на экзамен, который и стал самоцелью", — сказал Юрий Самолаев в беседе с argumenti. ru.

Однако система образования должна быть нацелена на получение знаний, развитие личности и воспитание гражданина страны, убежден эксперт.

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