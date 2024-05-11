BYD заявила об открытии второго завода в Европе и выпуске супердешевого электромобиля

BYD планирует второе предприятие в Европе и вывод бюджетного электромобиля Seagull

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Китайский автопроизводитель BYD рассматривает возможность строительства второго завода по сборке автомобилей в Европе к 2025 году, сообщил директор компании в Европе Майкл Шу.

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На конференции Future of the Car он заявил, что BYD планирует вывести на европейский рынок дешевый электромобиль, созданный на основе китайской модели Seagull, который будет стоить менее 20 000 евро. Это значительно ниже средней стоимости электромобилей, которые обычно на 30% дороже своих бензиновых аналогов.

BYD стремится стать лидирующим производителем электромобилей в Европе к 2030 году, используя доступные модели, чтобы укрепить свои позиции. В декабре 2023 года компания объявила о строительстве своего первого завода по производству электромобилей в Венгрии. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддерживает крепкие торговые связи с Китаем, что способствует инвестициям китайских автопроизводителей в местную промышленность.