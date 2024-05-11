Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рузиль Минекаев принял участие в клипе на песню "Пацан"
Влияние кофе на здоровье волос
Стало известно, может ли россиянин отказаться от аванса
10-минутная тренировка для рук, для которой вам понадобятся только гири
Известен способ проверки места для шашлыка на клещей
Егор Крид планирует взять двухлетний перерыв в музыкальной карьере
Ветеринары ответили, могут ли собаки есть траву
Польза чая для огорода
Четыре стратегии для сохранения объема волос в течение недели при сушке
BYD заявила об открытии второго завода в Европе и выпуске супердешевого электромобиля

BYD планирует второе предприятие в Европе и вывод бюджетного электромобиля Seagull

1:07
Авто

Китайский автопроизводитель BYD рассматривает возможность строительства второго завода по сборке автомобилей в Европе к 2025 году, сообщил директор компании в Европе Майкл Шу.

BYD планирует второе предприятие в Европе и вывод бюджетного электромобиля Seagull
Фото: Wikipedia by Strilets` is licensed under CC BY-SA 4.0

На конференции Future of the Car он заявил, что BYD планирует вывести на европейский рынок дешевый электромобиль, созданный на основе китайской модели Seagull, который будет стоить менее 20 000 евро. Это значительно ниже средней стоимости электромобилей, которые обычно на 30% дороже своих бензиновых аналогов.

BYD стремится стать лидирующим производителем электромобилей в Европе к 2030 году, используя доступные модели, чтобы укрепить свои позиции. В декабре 2023 года компания объявила о строительстве своего первого завода по производству электромобилей в Венгрии. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддерживает крепкие торговые связи с Китаем, что способствует инвестициям китайских автопроизводителей в местную промышленность.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Hyundai вводит платные функции в свои автомобили в 2024 году
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
От скандальной победительницы конкурса "Миссис Россия" Натальи Оскар ушёл супруг
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Крепкие и здоровые: рассказываем как поливать баклажаны
Крепкие и здоровые: рассказываем как поливать баклажаны
Последние материалы
BYD планирует второе предприятие в Европе и вывод бюджетного электромобиля Seagull
Егор Крид планирует взять двухлетний перерыв в музыкальной карьере
Ветеринары ответили, могут ли собаки есть траву
Польза чая для огорода
Четыре стратегии для сохранения объема волос в течение недели при сушке
Полезные свойства авокадо для красивой кожи лица
О создании "Рокки" с Сильвестром Сталлоне снимут художественную картину
Названы семь доступных продуктов, которые помогают снизить уровень холестерина
Лучшие упражнения, которые помогут вам натренировать плечи
Nissan прогнозирует рост прибыли и мировых продаж, несмотря на вызовы на рынке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников