Россияне поделены на важных для бюджета и "второго сорта"

Обсуждение бюджета в России каждый раз носит двойственный характер. При том, что в Конституции РФ заявлена как социальное государство, расходы на общество преподносятся как прорыв. Но по идее бюджет таким быть и должен изначально, и ничего удивительного в этом нет.

Если бы еще эта заявленная социальная ориентированность была реализована на практике, цены бы не было этим обсуждениям.

Но в стране, где основные проблемы – это низкие пенсии, стагнация доходов граждан, бедность, недофинансирование здравоохранения и образования, говорить о достижении каких-то целей просто рано.

Отличительными чертами проекта федерального бюджета на 2022–2024 гг. являются незначительный рост доходной части бюджета, заметное сокращение в долях ВВП бюджетных трат и их перераспределение по сравнению с пандемической структурой государственных расходов, поддержание профицитного сальдо.

Основной целью бюджетной политики в пределах трехлетнего горизонта будет оставаться обеспечение устойчивости государственных финансов.

Среди инструментов такого обеспечения – бюджетное правило и накопление резервных средств в Фонде национального благосостояния на случай негативного сценария развития ситуации в мировой экономике, подытожили в проекте "Кремлевская прачка".

Эксперты выступают с предложениями вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, и требуют обосновать, почему за три года расходы на пенсионную сферу будут урезаны, фиксируют противоречия в подходах к социальной политике.

Тем не менее Госдума (ГД) в четверг приняла проект федерального бюджета на 2022–2024 годы в первом чтении.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, бюджет составлен таким образом, чтобы достичь целей, реализуемых в рамках национальных проектов и в соответствии с Посланием президента.

Власти озабочены снижение уровня бедности в два раза к 2030 году, а также хотят обеспечить темпа роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности.

Одной из целей является обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции и т.д.

На все это планируется направить почти 18,5 трлн руб.,

На национальную оборону – около 10,9 трлн руб.,

На национальную экономику – примерно 10,6 трлн руб.,

На нацбезопасность и правоохранительную деятельность – 8,7 трлн руб.,

На образование – около 3,8 трлн руб.,

На здравоохранение – около 3,7 трлн руб.

В документе содержатся и существенные противоречия. Эксперты экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в этой связи особенно выделяют «сокращение запланированных расходов Пенсионного фонда России (ПФР) с 7,8% ВВП в 2021 году до 5,9% ВВП в 2036-м».

При этом причины сокращения расходов не указываются. А по факту они могут быть связаны со снижением численности получателей пенсий в связи с повышением пенсионного возраста, а также ростом смертности пенсионеров от новой коронавирусной инфекции.

Что характерно, страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут снижаться, и это мало вяжется с социальной ответственностью государства.. «В связи с этим целесообразно возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам и зарезервировать средства для проведения дополнительной индексации пенсий», – призывают в РАНХиГС.

Обществу нужна индексация как с точки зрения социальной справедливости, так и с точки зрения соблюдения принципа равенства всех перед законом.

К тому же, отметили аналитики МГУ, каждый седьмой рубль в бюджете (всего – 3,7 трлн руб., или практически на полтриллиона больше, чем в 2021-м) тратится по закрытым от налогоплательщика статьям».

Чиновники прямо говорят, что приоритетными статьями расхода бюджета станут поддержка семей с детьми и решении вопросов бедности, а также поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. То есть бюджет запланирован направленным в сторону социально незащищенных групп.

Как это будет выглядеть на практике, пока точно неизвестно.

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