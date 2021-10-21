Неприглядная правда фильма "Солнцепек" перепугала киевских русофобов

Черный список лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины, пополнился новыми именами. На этот раз Министерство культуры и информационной политики Украины внесло туда всех создателей фильма "Солнцепек".

События фильма разворачиваются под Луганском и показывают геноцид русскоязычного населения. Главному герою не удается успеть выехать за пределы страны со своей семьей, и они вынуждены остаться в зоне боевых действий и наблюдать за беспределом Вооруженных сил Украины. Фильм основан на реальных событиях 2014-го года и вызвал громкую реакцию со стороны зрителей.

Видимо, фильм вышел слишком реалистичным, и именно это и напугало русофобски настроенных украинских чиновников. В черный список попали:

режиссеры "Солнцепека" Максим Бриус и Михаил Вассербаум,

продюсер и сценарист Генрих Кен,

продюсер Сергей Щеглов,

операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев, Гарик Жамгарян,

кастинг-директор Елена Чижова

и актер Владимир Ильин.

По словам зрителей, кинокартина раскрывают всю правду о событиях 2014-го года, что является главной ценностью фильма и, вероятно, главным страхом официальной киевской власти.

Отрицание всего русского на Украине тянется еще со времен распада СССР, однако в последние годы тотальная украинизация стала агрессивной. Это хорошо видно на примере отношения Украины к ЛНР и ДНР, где до сих пор чуть ли не ежедневно наблюдаются обстрелы и взрывы.

Травле со стороны Украины подвергаются и другие деятели российской культуры, нередко заявления исходят от украинских националистов. Например, руководитель одесского отделения движения "Правый сектор"* (признана экстремистской и запрещена в России) обозвал певиц Светлану Лободу и Аню Лорак "нечистью" и "предательницами" страны. Причиной подобной реакции стал анонс концертов звезд в одесских клубах. Также в черном списке числятся Филипп Киркоров, Олег Газманов, Александр Розенбаум и другие представители российской эстрады, чем украинцы недовольны, так как теперь из-за антироссийских настроений во власти люди не могут увидеться со своими любимыми исполнителями.

* признана экстремистской и запрещена в России