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Так задумано: администрация Павлова оправдалась за памятник "уродцам"

Общество

Жители города Павлово Нижегородской области неоднозначно отреагировали на появление нового памятника возле ЗАГСа. На администрацию обрушился хейт и шутливые комментарии про "переезд воронежской Алёнки". Однако в администрации заявили, что фигуры такими и должны быть, ведь выполнялись по "традиционной технологии".

памятник молодожёнам
памятник молодожёнам

Начальник управления ЖКХ и инфраструктуры администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области Андрей Ермолаев объяснил, что никто "ювелирной работы" и не ждал. Был эскиз, по нему статуи и сделали.

"Эта пара создавалась по традиционной технологии — с помощью молотка и наковальни. Выполнение этими инструментами ювелирной работы не предполагается", — пояснил Ермолаев в беседе с "Москва 24"

Также он отметил, что на фигуры никто не жаловался и почему вдруг в социальных сетях "малую архитектуру" назвали "уродцами" непонятно. Ермолаев уточнил, что комиссия не принимала объект.

"Был эскиз, который был изготовлен и согласован на уровне администрации. И местными мастерами была изготовлена танцующая пара", — пояснил начальник ЖКХ.

"Танцующую пару" установили около ЗАГСа ещё летом в ходе благоустройства набережной. Никто с горожанами эскиз не обсуждал, так как "нет такого регламента", уточнили в администрации.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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