Статуя, "отбивающая желание идти в ЗАГС", появилась в Нижегородской области

"Алёнка из Нововоронежа вышла замуж в Нижегородкой области", — примерно так отреагировали жители города Павлово на появление скульптурной пары молодожёнов возле отдела ЗАГС.

По мнению нижегородцев, данная композиция "могла бы потягаться со знаменитой статуей "Алёнка", которую под напором общественного мнения демонтировали в Нововоронеже.

Справедливости ради стоит отметить, что, как в случае с "Алёнкой", за которую заступился лидер ЛДПР, в соцсетях нашлись и защитники "павловской невесты":

"Невеста прекрасна — бровями союзна, грудями холмиста, волосами кудриста, а жених причесан, галстук повязан и в меру опрятен", — написал один из пользователей Вконтакте.

Городская администрация народного недовольства долгое время не замечала, храня по указанному поводу молчание. И лишь под занавес минувшей недели Ольга Краснова, начальник областного ЗАГСа призналась, что "памятник удивил и ее саму, и ее сотрудников".

В комментарии для РИА Новости, Краснова пояснила, что скульптуру установили во время работ по благоустройству городской набережной:

"… с нами никто не согласовывал ни проект памятника, ни проект благоустройства. Это не наша территория, не наш памятник и не наш проект".