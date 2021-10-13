Профессор оценил необходимость вакцинации школьников

Доктор биологических наук, профессор Константин Северинов оценил, насколько в России необходима вакцинация подростков от коронавируса.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что через две недели могут зарегистрировать вакцину "Спутник V" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

По словам Северинова, в России низкий уровень вакцинации, и большинство людей не хотят делать прививку. Он считает, что вакцина для подростов не исправит ситуацию. Эксперт призвал заботиться о тех 70% россиян, которые отказываются от вакцинации, и не списывать их со счетов, потому что у этих людей есть разумные вопросы по поводу исследования вакцины, её производства и эффективности.

Профессор обратил внимание на то, что ни глава Роспотребнадзора Анна Попова, ни министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко никогда не предоставляли данные, которые могли бы понятно объяснить, почему нужно вакцинироваться.

"Российская вакцинационная кампания проиграна в умах. Если начнётся вакцинация школьников, можно себе представить социальный взрыв", — сообщил Северинов в беседе с Общественной Службой Новостей.

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