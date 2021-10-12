Малышева высказалась вакцинации детей от COVID-19

Телеведущая Елена Малышева заявила, что говорить о массовой вакцинации детей от коронавируса рано. По её словам, сначала необходимо доказать безопасность компонентов для неокрепшего организма.

"В первую очередь необходима её безопасность, а не эффективность, потому что препарат вводится здоровым людям", — заявила телеведущая в эфире программы "Жить здорово!".

Малышева уточнила, что дети менее восприимчивы к вирусу. Заболеваемость и смертность среди несовершеннолетних очень низкая. И "почём зря" прививать детей не нужно.

"До той поры, пока не будет абсолютных доказательств того, что вакцина безопасна для детей, с моей точки зрения она не нужна", — резюмировала телеведущая.

Ранее Елена Малышева назвала топ-препаратов при заболевании коронавирусом. А также о "суперсиле" тех, кто переболел "ковидом". По словам телеведущей, главной особенностью она назвала высокий иммунитет и устойчивость в будущем не только к COVID-19, но и другим инфекционным заболеваниям.

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