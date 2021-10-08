Елена Малышева назвала топ лекарств от коронавируса

Елена Малышева объяснила, как правильно лечить коронавирусную инфекцию и какие препараты эффективны в борьбе с "ковидом".

Елена Малышева отметила, что врачи ориентируются на американские стандарты лечения COVID-19, потому что в США очень серьёзно подходят к доказательной медицине.

Теледоктор назвала препараты, которые доказанно помогают в лечении коронавирусной инфекции.

"Это прежде всего антикоагулянты и Дексаметазон. Эти препараты может назначить только врач. Также в этом списке Актемра (тоцилизумаб) и Олумиант (барицитиниб). Все эти лекарства есть в клинических рекомендациях министерства здравоохранения РФ", — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Отдельное внимание звезда ТВ уделила Арбидолу.

"Сегодня его активно изучают китайцы. Это не русский арбидол. Это его точная копия, созданная китайцами. Так вот. Во-первых, он попал в список препаратов с известным механизмом действия на коронавирус, и это опубликовал знаменитый журнал JAMA — журнал американской медицинской ассоциации. А во-вторых, они провели небольшие исследования и показали, что арбидол помогает предупредить заражение коронавирусом у медработников и в семье, где уже есть больной или инфицированный", — написала Малышева.

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