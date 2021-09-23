Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".
В своих выводах теледоктор ссылается на исследование израильских учёных.
Пост в Instagram Елена Малышева озаглавила так: "Суперсила переболевших".
"Главных выводов два:
— Переболевшиe имеют более комплексный иммунитет и более высокую защиту от коронавируса;
— Переболевшие, получившие также одну дозу вакцины, имеют защиту немного выше, чем просто переболевшие.
Важно отметить, что в группе вакцинированных была очень высокая защита от инфекции — 98,5 % не заболели!
Важно также отметить, что болеть плохо, потому что можно умереть", — пишет Елена Васильевна в своём микроблоге.
Малышева объясняет, что после болезни иммунитет более комплексный, чем после вакцины.
"Из 32400 переболевших и вакцинированных было всего 9 госпитализаций (8 вакцинированных, 1 переболевший) и 0 смертей!!! 2️ группа — ПЕРЕБОЛЕВШИЕ против ПЕРЕБОЛЕВШИХ и ВАКЦИНИРОВАННЫХ 1 дозой ВАКЦИНЫ ПФАЙЗЕР. По 14 000 человек в каждой группе. Всего 57 случаев заболевания. Из них 37 в группе переболевших и 20 в группе переболевших и вакцинированных 1 дозой. Повторное инфицирование у переболевших и вакцинированных — 0,1%. В данной когорте это в 2 раза ниже, чем у просто переболевших. То есть дополнительная одна доза вакцины дает дополнительную защиту", — объясняет пользу вакцинации теледоктор.
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