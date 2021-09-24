Эдгард Запашный показал видео, которое объясняет мотивы некоторых депутатов, стремящихся пополнить ряды Госдумы. Знаменитый дрессировщик поделился видео с оговоркой депутата что называется "по Фрейду".
Согласно учению австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда, люди допускают оговорки, описки, когда тайные желания превалируют над самоконтролем. Такие ситуации обычно происходят в состоянии психического напряжения, либо при быстрой речи или письме. Данный феномен отражает "бессознательное" человека.
Видео с наглядным примером данного психического феномена показал в своём Instagram-аккаунте Эдгард Запашный.
"Если мы все вместе сделаем правильный выбор, проголосуете за меня, я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему", — говорит потенциальный народный избранник.
Запашный прокомментировал данный шедевр.
"Голосовали? Да, Нет и почему? П. С. это видео из Казахстана", — подписал ролик дрессировщик.
Подписчики поделились своим мнением на этот счёт.
"Мы стали жить лучше!" — сказало правительство. "Мы за вас рады!" — ответил народ", — шутили в Сети.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".