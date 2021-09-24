Запашный опубликовал "палевное" признание депутата

Эдгард Запашный показал видео, которое объясняет мотивы некоторых депутатов, стремящихся пополнить ряды Госдумы. Знаменитый дрессировщик поделился видео с оговоркой депутата что называется "по Фрейду".

В Казахстане кандидат в депутаты попросил голосовать за него, т.к. он изменит к лучшему СВОЮ жизнь.

Согласно учению австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда, люди допускают оговорки, описки, когда тайные желания превалируют над самоконтролем. Такие ситуации обычно происходят в состоянии психического напряжения, либо при быстрой речи или письме. Данный феномен отражает "бессознательное" человека.

Видео с наглядным примером данного психического феномена показал в своём Instagram-аккаунте Эдгард Запашный.

"Если мы все вместе сделаем правильный выбор, проголосуете за меня, я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему", — говорит потенциальный народный избранник.

Запашный прокомментировал данный шедевр.

"Голосовали? Да, Нет и почему? П. С. это видео из Казахстана", — подписал ролик дрессировщик.

Подписчики поделились своим мнением на этот счёт.

"Мы стали жить лучше!" — сказало правительство. "Мы за вас рады!" — ответил народ", — шутили в Сети.