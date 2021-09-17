Можно ли отремонтировать дорогу самому, рассказал юрист

Житель Ростовской области Александр Титов самостоятельно ремонтировал дороги с 2016 года, за что его благодарили местные водители. Мужчина рассказал об этом властям. Чиновники не только положительно оценили его энтузиазм, но и предупредили о штрафе, который возможно получить за подобную деятельность.

По законам нашей страны, Александр Титов должен был заручиться разрешением от департамента городского хозяйства.

Юрист российской компании "Магистраль" Илья Москвитин подчеркнул, что инициативный человек не есть профессионал. Такие поступки могут повлечь угрозу для людей, поскольку вряд ли гражданин соблюдал ГОСТ.

"Могут пострадать и техника, и люди в салоне. Поэтому с точки зрения закона и тех последствий, которые могут быть после такого ремонта, да, его могут привлечь к ответственности", — объяснил специалист в беседе с журналистами Телеканала "360".

По мнению эксперта, лучше не заниматься ремонтом самостоятельно, а пожаловаться в местные органы власти, обязанность которых восстанавливать дороги.

Председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин предложил россиянам, которые хотят помочь родине, обратить внимание на просёлочные дороги.

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