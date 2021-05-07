Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шлеменко победил бразильца Сантоса на турнире во Владивостоке
Халатность сахалинских коммунальщиков чуть не погубила ребёнка
Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах ГИБДД
Житель Новокузнецка не дал мошенникам обмануть 86-летнего пенсионера
Удушение и разрушение: в белорусском МИД высказались по санкциям Запада
Украина выставила на торги исправительные колонии
Власти начнут массово проверять и штрафовать дачников
Венгрия подтвердила хорошее качество "Спутника V" из Словакии
Более 3 млн россиян не смогут выехать за рубеж из-за долгов

Таблички с матом и редис: как на Сахалине борются за ремонт дорог

Россия

Самодельный дорожный знак, который призывает срочно начать ремонт дорог, установили на главной улице Тымовского, пишет РИА "Сахалин-Курилы". Но табличку быстро убрали.

Таблички с матом и редис: как на Сахалине борются за ремонт дорог

"Знака уже нет. С 1 мая в Тымовском к ремонту дорог приступило выигравшее тендер ГУП "Дорожник", — пояснили в мэрии Тымовского.

Сейчас в райцентре предприятие "Дорожник" занимается расчисткой улиц от снега. После того, как погода наладится, ГУП приступит к самому ремонту дорожного полотна.

Ранее губернатор дал указание соответствующим службам привести к лету в порядок дороги Южно-Сахалинска. Задание исполнителям устанавливают ежесуточно.

При этом местное население с выдумкой подходит к проблеме плохих дорог у себя на родине. Один из жителей острова посадил в глубокой яме на дороге редис и показал это в своем Tik-Tok.

Фото: Instagram @chp_sakhalin

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Путешествие по Сахалину Дороги Сахалина где заканчивается асфальт Сахалин Go Pro 7 Black Trip ОХА
Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Мельница мифов: от Эдисона до Ильича
На человека влияет даже его номер телефона
Дело принципа: как Зеленский умудрился возмутить Блинкена и Нулланд
Сестре Ольги Бузовой пожелали повторного инсульта
Почему россияне не устраивают "восстание бедных"
Шлеменко победил бразильца Сантоса на турнире во Владивостоке
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Халатность сахалинских коммунальщиков чуть не погубила ребёнка
Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах ГИБДД
Безбедная старость в России: миф или реальность
Популярное
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?

Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.

Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Мельница мифов: что означает SOS?
Полезно знать
Мельница мифов: что означает SOS?
Здоровье и профилактика
Краснеет лицо: почему и что делать
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Светлана Суворова (Бобырь) Горькая правда о войне — воспоминания ветеранов ВОВ Светлана Суворова (Бобырь) Любовь Степушова Стратегическое партнёрство с США добьёт Украину Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев
Общество
Вакцину Moderna признали лучшей: почему это разозлило российских специалистов
Азербайджан
В Азербайджане прозвучал призыв обстрелять российских миротворцев 9 Мая
Расположение плаценты: что нужно знать
Репродуктология
Расположение плаценты: что нужно знать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников