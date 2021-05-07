Таблички с матом и редис: как на Сахалине борются за ремонт дорог

Самодельный дорожный знак, который призывает срочно начать ремонт дорог, установили на главной улице Тымовского, пишет РИА "Сахалин-Курилы". Но табличку быстро убрали.

"Знака уже нет. С 1 мая в Тымовском к ремонту дорог приступило выигравшее тендер ГУП "Дорожник", — пояснили в мэрии Тымовского.

Сейчас в райцентре предприятие "Дорожник" занимается расчисткой улиц от снега. После того, как погода наладится, ГУП приступит к самому ремонту дорожного полотна.

Ранее губернатор дал указание соответствующим службам привести к лету в порядок дороги Южно-Сахалинска. Задание исполнителям устанавливают ежесуточно.

При этом местное население с выдумкой подходит к проблеме плохих дорог у себя на родине. Один из жителей острова посадил в глубокой яме на дороге редис и показал это в своем Tik-Tok.

Фото: Instagram @chp_sakhalin

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