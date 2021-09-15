В ПФР рассказали, как перейти на более высокую пенсию умершего супруга

В России для овдовевших пенсионеров законодательством предусмотрена возможность перейти на более высокую пенсию умершего супруга.

Как сообщает ПФР, овдовевший супруг может претендовать на пенсию по случаю потери кормильца. Условием для её получения является достижение пенсионного возраста или признание нетрудоспособным.

Работающие овдовевшие пенсионеры не могут претендовать на пенсию по случаю потери кормильца.

В Пенсионном фонде отметили, что переходить на пенсию умершего супруга выгодно не всегда:

Как поясняется в сообщении, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца вполовину меньше, чем к пенсии по старости.

Кроме того, в случае перехода на пенсию умершего супруга вдовец или вдова теряют возможность получения доплат за северный или сельский стаж. Кроме того, пенсию не повысят при достижении ими 80-летнего возраста.

Вместе с тем в сообщении отмечается, что овдовевшие россияне в любой момент могут вернуться к получению пенсии по старости. Для этого нужно подать соответствующее заявление в ПФР.

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