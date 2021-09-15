В России для овдовевших пенсионеров законодательством предусмотрена возможность перейти на более высокую пенсию умершего супруга.
Как сообщает ПФР, овдовевший супруг может претендовать на пенсию по случаю потери кормильца. Условием для её получения является достижение пенсионного возраста или признание нетрудоспособным.
В Пенсионном фонде отметили, что переходить на пенсию умершего супруга выгодно не всегда:
Вместе с тем в сообщении отмечается, что овдовевшие россияне в любой момент могут вернуться к получению пенсии по старости. Для этого нужно подать соответствующее заявление в ПФР.
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