EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Литовские военные опасаются ехать в Африку: им там мерещатся российские солдаты
Общественники винят Китай в содействии глобальному потеплению
Робот-продавец сим-карт появился в Москве
Самая сексуальная легкоатлетка опубликовала пляжное фото в короткой юбке
Власти Иркутска перечислили 3,7 млн рублей пострадавшим в результате ЧП с L-410
Ушёл из жизни двукратный обладатель Кубка Стэнли Фред Стэнфилд
Американская разведка: "Аль-Каида"* сможет нанести удар по США через год-два
Историк прогнозирует новый рекорд по числу людей на околоземной орбите
Российский рубль вошёл в топ-20 популярных в мире валют

В ПФР рассказали, как перейти на более высокую пенсию умершего супруга

Общество

В России для овдовевших пенсионеров законодательством предусмотрена возможность перейти на более высокую пенсию умершего супруга.

В ПФР рассказали, как перейти на более высокую пенсию умершего супруга

Как сообщает ПФР, овдовевший супруг может претендовать на пенсию по случаю потери кормильца. Условием для её получения является достижение пенсионного возраста или признание нетрудоспособным.

  • Работающие овдовевшие пенсионеры не могут претендовать на пенсию по случаю потери кормильца.

В Пенсионном фонде отметили, что переходить на пенсию умершего супруга выгодно не всегда:

  • Как поясняется в сообщении,  размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца вполовину меньше, чем к пенсии по старости. 
  • Кроме того,  в случае перехода на пенсию умершего супруга вдовец или вдова теряют возможность получения доплат за северный или сельский стаж. Кроме того, пенсию не повысят при достижении ими 80-летнего возраста.

Вместе с тем в сообщении отмечается, что овдовевшие россияне в любой момент могут вернуться к получению пенсии по старости. Для этого нужно подать соответствующее заявление в ПФР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Будущее Пенсионного фонда России
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Власти Иркутска перечислили 3,7 млн рублей пострадавшим в результате ЧП с L-410
В ПФР рассказали, как перейти на более высокую пенсию умершего супруга
Ушёл из жизни двукратный обладатель Кубка Стэнли Фред Стэнфилд
Американская разведка: "Аль-Каида"* сможет нанести удар по США через год-два
Историк прогнозирует новый рекорд по числу людей на околоземной орбите
Специалисты вычислили, откуда чаще всего данные россиян "утекают" в Сеть
Российский рубль вошёл в топ-20 популярных в мире валют
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря
Цены на газ в Европе "ошалели": сдержать может только "Северный поток-2"
Россиянин обрил налысо беременную экс-жену и пригрозил жестокой расправой
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой

Звезда "Аншлага" Елена Воробей поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Юмористка объявила, что стала бабушкой. Эта новость удивила фолловеров, так как единственной дочке артистки — всего восемнадцать лет.

"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Политика. Новости и аналитика
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Российский шоу-бизнес
Садальский высмеял Эрнста и Маслякова за низкие рейтинги
Мир. Новости мира
Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине
Ирина Гусакова США сделали из Восточной Европы троянского коня для России Ирина Гусакова Любовь Степушова Меркель в Сербии не добилась нужного признания от Вучича Любовь Степушова Усам Оздемиров Ставка на водород оправдана — вопреки подводным камням Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Российский шоу-бизнес
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Ласицкене объяснила, почему решила отказаться от встречи с главой РФ Путиным
Новости спорта
Ласицкене объяснила, почему решила отказаться от встречи с главой РФ Путиным
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников