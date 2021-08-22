ПФР назвал граждан, которые не получат страховую пенсию

Пенсионный фонд России назвал группу граждан, которая может лишиться страховой пенсии. ПФР рассказал, что в первую очередь лишиться ее могут россияне, которые не перечисляют взносы на обязательное пенсионной страхование.

Направлять взносы на пенсионное страхование не обязаны граждане, применяющие налог на профессиональный доход. К ним относятся индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. В ПФР Астраханской области пояснили, что такая группа граждан формирует пенсию самостоятельно за счет добровольных перечислений.

Ряд граждан, который может платить взносы на пенсию: индивидуальные предприниматели, частные адвокаты и нотариусы, а также граждане, работающие за рубежом.

Ранее профессор финансовой кафедры РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова рассказала в интервью агентству "Прайм", что узнать размер пенсии можно на портале госуслуг и на сайте ПФР.

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