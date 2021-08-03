На прощённые РФ долги можно было платить "золотые" пенсии и зарплаты

России необходимо примерно 11 трлн рублей, чтобы привести в порядок дела пенсионной системы.

Для того, чтобы работающие и неработающие возрастные россияне смогли получать прибавку к пенсии в среднем 12 тысяч рублей, нужно вернуть в экономику половину годового объёма доходов федерального бюджета.

Этот показатель оценивается в 150 млрд долларов — именно столько Россия простила другим странам долгов начиная с СССР.

Суть в том, что подобное "безвозмездное" кредитование фактически является изъятием ресурсов из развития экономики, соответственно, вычетом из благополучия граждан. Граждане по этому поводу в восторге не были никогда.

Минфин в 2021 году оценивал долги других стран более чем в 41 млрд долларов. Что характерно, сюда не входят суммы, являющиеся долгами ещё со времен СССР, которые были прощены, списаны, заменены на иные договорённости, преференции и обязательства.

К примеру, Россия списала:

35 млрд долларов Кубе ещё в 2010 году,

странам Африки списали более 20 млрд долларов,

с Ираком договорились о поэтапном списании почти всего долга, который оценивался почти в 13 млрд долларов,

ещё 12 млрд долларов было списано Афганистану,

Монголии — более 11 млрд долларов,

КНДР — около 11 млрд долларов,

Сирии — примерно 10 млрд долларов,

Вьетнаму — около 9,5 млрд долларов.

Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров призывал принять во внимание, что долги калькулировались в ситуации, когда СССР не был неотъемлемой частью международной валютно-финансовой системы, рубль не был в неё интегрирован, и курс просто устанавливался Госбанком Советского Союза.

В итоге "советская" задолженность других стран пересчитывалась по курсу 0,6 рублей за один доллар. И взыскать её просто не было возможности.

Никто особенно не придаёт значения тому факту, что сначала у одних поколений из текущего развития изымались средства, ресурсы, а притока доходов в бюджет не получили даже их потомки.

В целом, речь идёт об 11 трлн рублей.

Этой суммы сегодня бы хватило на то, чтобы каждому пенсионеру вне зависимости от того, работает он или нет, страна обеспечивала ту самую прибавку 12 тысяч рублей десятилетиями.

С другой стороны, эксперты на самом деле затрудняются рассуждать о суммах, поскольку точные цифры найти затруднительно, а по списанным кредитам были получены конкретные политические и экономические преференции.

Так что есть понимание, что считать реальными деньгами упущенную выгоду смысла нет…

К примеру, в ряде африканских государств присутствуют российские экономические и политические интересы. Решение глобальных геополитических задач стоит больших денег.

"Конечно, Россия недополучила огромные суммы в виде процентов и потеряла суммы основного долга, отмечает главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин, но преференции на ведение бизнеса никто не отменял".

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль тоже считает, что причиной списания долгов могут служить "геополитические интересы",.

Министр же финансов России Антон Силуанов и вовсе утверждает, что списание Россией безнадёжных долгов отвечает экономическим интересам РФ.

Но аналитик компании "Финам" Сергей Переход всё же подчеркнул, что властям РФ стоило бы в будущем нацеливать внешнюю кредитную политику "на благосостояние россиян, а не наоборот". Хотя бы из понимания целесообразности.

Автор паблика "Свидетель империи" отмечает, что большие цифры будоражат воображение, поэтому ими крайне заманчиво манипулировать. Пару лет назад стало известно, что Россия суммарно списала долгов на сумму 132 млрд долларов.

"И лихо сразу же переводят их в рубли по текущему курсу — якобы 8,5 трлн наших кровных денежек утекло. Но долги списывались с 1992 года, когда курс был другим. И он потом ещё несколько раз был другим, как все мы прекрасно помним", — пишет эксперт.

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