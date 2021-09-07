Правительство России одобрило идею отменить для всех обязательный техосмотр

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил о разработке законопроекта "Единой России", по которому технический осмотр перестанет быть для всех обязательным. Об этом на официальном сайте рассказали представители правительства нашей страны.

Если закон внесут и примут, техосмотр будет обязательным, если у машины новый владелец и ей более четырёх лет. Для остальных россиян, по словам Андрея Турчака, процесс станет добровольным. Также политик добавил, что речь идёт о физических лицах.

Члены комиссии по безопасности на дороге поддержали данное нововведение. По мнению кандидата экономических наук Марата Хуснуллина, прежде всего за машину отвечает её хозяин.

"Многие это воспринимают как дополнительный налог или даже оброк", — отметил Турчак.

Российский политик напомнил, что нынешним правилам техосмотра 27 лет, процедуру в таком виде нельзя назвать актуальной. Она стала формальностью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.