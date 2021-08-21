EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Центр им. Гамалеи готов к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19
Киев отказал представителю Крыма в участии в форуме "Крымская платформа"
Глава МИД Украины и секретарь СНБО попали под санкции РФ
Алексей Мухин: "Президент США стал пешкой в руках олигархии"
Генетики ждут появления более серьёзного штамма "ковида"
Глеб Матвейчук: шоу-бизнес превращает людей в оркестры
Глава "Патриота" отметил неточности в материале "Фонтанки"
Лавров: Россия готова принимать беженцев из Афганистана
Госдеп США ограничил импорт российского оружия

Володин: техосмотр станет необязательным для покупки ОСАГО

Авто

Прохождение техосмотра станет необязательным для покупки ОСАГО в России. Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин: техосмотр станет необязательным для покупки ОСАГО

"Завтра вступает в силу закон, который делает необязательным техосмотр для покупки ОСАГО", — написал парламентарий, отметив, что это должно упростить заключение договоров обязательного страхования автогражданской ответственности.

Вместе с тем Вячеслав Володин отметил, что необязательность техосмотра для приобретения страховки не означает, что он больше не нужен.

Спикер Госдумы пояснил, что в соответствии с законодательством ОСАГО "не будет работать" в случае, если ДТП устроит водитель автомобиля, не прошедшего техосмотр.

По словам Вячеслав Володин, в этом случае страховая компания по ОСАГО потребует от виновника аварии вернуть деньги, выплаченные ею за ущерб, причинённый другим участникам ДТП.

Председатель Госдумы добавил, что техосмотр машины позволяет своевременно выявить неисправности, что способствует уменьшению риска аварий и помогает "сберечь многие жизни".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Наказание за езду без техосмотра
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Игорь Моржаретто
Последние материалы
Несколько осуждённых сбежали из психдиспансера в Бурятии
Володин: техосмотр станет необязательным для покупки ОСАГО
Центр им. Гамалеи готов к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19
Киев отказал представителю Крыма в участии в форуме "Крымская платформа"
Глава МИД Украины и секретарь СНБО попали под санкции РФ
Алексей Мухин: "Президент США стал пешкой в руках олигархии"
Генетики ждут появления более серьёзного штамма "ковида"
Глеб Матвейчук: шоу-бизнес превращает людей в оркестры
Глава "Патриота" отметил неточности в материале "Фонтанки"
Лавров: Россия готова принимать беженцев из Афганистана
Популярное
Экономика и бизнес
"Талибан"* - контора не бедная. Откуда деньги? - выяснил CGTN

По оценкам финансовых аналитиков, доход, получаемый ежегодно группировкой "Талибан"*, может составлять $300 млн — $1,6 млрд.

"Талибан"* - контора не бедная. Откуда деньги? - выяснил CGTN
Плач по упущенной выгоде: о чём "оставленном" в Афганистане жалеют в США
Мир. Новости мира
Плач по упущенной выгоде: о чём "оставленном" в Афганистане жалеют в США
Евросоюз
Польша отказалась отменять зоны, свободные от ЛГБТ, в обмен на €2,5 млрд
Мир. Новости мира
Если б не Россия: в США ищут виноватых в афганской катастрофе
Любовь Степушова Израиль и Швеция: сравним самую строгую и самую мягкую "ковидные" политики Любовь Степушова Игорь Буккер Приз для "утопленника": картонные "Титаники" соревнуются в зрелищности ухода на дно Игорь Буккер Усам Оздемиров Европа устала от санкционного пинг-понга Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Анастасия Макеева слегла после сильнейшего нервного срыва
Политика. Новости и аналитика
Владимир Путин прокомментировал просьбу Меркель выпустить Алексея Навального
Испания не пустила в свой северо-африканский порт российские военные корабли
Мир. Новости мира
Испания не пустила в свой северо-африканский порт российские военные корабли
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников