Володин: техосмотр станет необязательным для покупки ОСАГО

Прохождение техосмотра станет необязательным для покупки ОСАГО в России. Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Завтра вступает в силу закон, который делает необязательным техосмотр для покупки ОСАГО", — написал парламентарий, отметив, что это должно упростить заключение договоров обязательного страхования автогражданской ответственности.

Вместе с тем Вячеслав Володин отметил, что необязательность техосмотра для приобретения страховки не означает, что он больше не нужен.

Спикер Госдумы пояснил, что в соответствии с законодательством ОСАГО "не будет работать" в случае, если ДТП устроит водитель автомобиля, не прошедшего техосмотр.

По словам Вячеслав Володин, в этом случае страховая компания по ОСАГО потребует от виновника аварии вернуть деньги, выплаченные ею за ущерб, причинённый другим участникам ДТП.

Председатель Госдумы добавил, что техосмотр машины позволяет своевременно выявить неисправности, что способствует уменьшению риска аварий и помогает "сберечь многие жизни".

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