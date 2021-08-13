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В Госдуме предложили новый туристический кешбэк для пенсионеров

Общество

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв в разговоре с Pravda. Ru заявил, что не поддерживает идею "раздачи денег" гражданам со стороны государства. По его мнению, деньги необходимо инвестировать в экономику.

В Госдуме предложили новый туристический кешбэк для пенсионеров

Свищёв ранее поприветствовал решение правительства о подаче заявки на проведение Олимпиады-2036. По его мнению, разговоры о том, что лучше деньги, которые будут потрачены на проведение Игр, отдать малоимущим, излишни.

"Раздавать деньги — это вообще плохая история. Надо инвестировать. Надо поощрять деньгами те или иные проекты, допустим, если мы говорим "раздать деньги"…

Ну раздали деньги, положил я под подушку. Деньги должны раздаваться в экономику, а не под подушками лежать. Мы наоборот должны с вами деньги вытащить из-под подушки и заставить их работать в экономике", — заявил Свищёв.

Путёвки пенсионерам

По мнению депутата, вместо "раздачи" денег их можно направлять на конкретные программы. Свищёв заявил, что продвигает идею оплаты пенсионерам ежегодного отдыха. Таким образом можно помочь не только самим пожилым людям, а всей туристической отрасли.

"Пенсионеру зачем раздавать деньги? Оплатите ему путевку. У меня новая идея: я продвигаю историю о том, что если мы не можем пенсионеру дать достойную пенсию, давайте ему раз в год оплачивать достойный отдых или лечение. Сейчас лечение дорогое, отдых дорогой. Почему мы не можем?" — заявил Свищёв.

Депутат привёл в пример программу туристического кешбэка и оплаты половины стоимости путёвки в детских лагерях. По словам Свищёва, программу можно расширить на пенсионеров.

"У нас есть с вами сейчас хорошая программа кешбэк для детей. Дети — отлично, это наше будущее. А всю жизнь корячились на нас с вами пенсионеры. Почему мы не можем поддержать наших пенсионеров и не дать им возможность хорошо красиво отдохнуть на территории России", — добавил Свищёв.

Оставить деньги в России

По мнению депутата, это поможет оставить деньги в стране, а не выводить их за рубеж, оплачивая курорты Турции и Египта. Такой подход сделает хорошие инвестиции в местные места для туризма.

"Мы можем, я считаю, и тем более это тоже инвестиции. Потому что деньги не будут уходить за рубеж, на турецкие и египетские курорты, а это будет оставаться, развиваться курорты Байкала, черноморские курорты, Белое море, Дальний Восток — все, что угодно. У нас шикарная страна. Все климатические пояса есть. Возможность восстановить свое здоровье есть. Я думаю, пенсионеры будут благодарны своему правительству за то, что поддержали таким образом. И деньги остаются в стране", — подытожил Свищёв.

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Поможет ли новый закон пенсионерам?
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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