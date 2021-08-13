В Госдуме обрадовались желанию правительства провести Олимпиаду в России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищёв в беседе с Pravda.Ru прокомментировал новость о том, что Россия собирается подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Свищёв одобряет идею российского правительства и отмечает, что любые крупные спортивные мероприятия глобального характера помогают развивать инфраструктуру государства. Достаточно вспомнить, каким был Сочи до 2007 года, и что стало с городом после проведения Зимних Олимпийских игр 2014 года, отметил депутат. По мнению Свищёва, Красноярск тоже только выиграл от проведения Универсиады:

"Вкладываются деньги, привлекаются лучшие творческие потенциалы со всего мира. Оргкомитет крупного мероприятия требует создания возможностей для проведения этого мероприятия".

Также Свищёв признал, что "деньги являются определяющим фактором", но заверил, что все вложенные средства вернутся в том или ином виде, ведь всё это "инвестиции в свой город, в свой народ, инвестиции в будущее".

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