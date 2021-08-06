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Рекламу мороженного Sinkers обвинили в гомофобии

Общество

В Испании Snickers выпустили рекламу мороженого, которая не понравилась прогрессивной части интернет-сообщества. Вскоре после появления на нее обрушились обвинения пользователей социальной сети Twitter, а также некоторых мадридских политиков.

Рекламу мороженного Sinkers обвинили в гомофобии

В видеоролике популярный в испанском сегменте интернета Алесс Гибаджа заказывает в пляжном кафе "сексуальный апельсиновый сок с витаминами A, B и C", но официант подает ему мороженое Snickers. 

Далее Гибаджа перевоплощается из одетого в розовый длинноволосого метросексуала в мужчину привычной внешности, после чего следует известный слоган компании: "Лучше?" — "Лучше!".

Рекламу мороженого заподозрили в гомофобии. В связи с этим на официальной страничке торговой марки в Instagram появился пост с извинениями.

Раскаявшаяся компания Snickers заявила, что это всего лишь недоразумение и заверила всех возмущенных и задетых испанцев в том, что она ни в коем случае не хотела "оскорбить какого-либо человека или коллектив".

На данный момент реклама уже удалена.

Напоминаем, что в России с мороженым ситуация обстоит с точностью до наоборот. В прошлом году активисты из Союза женщин России дошли до президента с целью запретить мороженое радужной раскраски, которое якобы растлевает их детей, прививая им нетрадиционные ценности.

И это был не единственный случай, когда радуга оказывалась причиной скандалов и жалоб. Полгода назад в Санкт-Петербурге общественный уполномоченный по защите семьи по Ленинградской области Ольга Баранец выступила против вывешенных в ряд разноцветных воздушных шариков, обвинив директора одной из местных школ в "пропаганде половых извращений".

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Запретить радугу
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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