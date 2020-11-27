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Автор Василий Амирджанов

Радуга снова стала причиной доноса

Общество » Практика » Как отстоять права

Московской школе досталось от активистки, которая усмотрела в материале урока толерантности пропаганду гомосексуализма.

Гомосексуализм: норма, отклонение или преступление?

Жить дружно не получается

Так называемый общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, автор нескольких православных сказок Ольга Баранец пожаловалась в полицию на директора московской школы № 962. Видимо, изумлять своим креативом только свой регион для активистки недостаточно.

Заявительница просит привлечь руководителя общеобразовательного учреждения ни много ни мало "за пропаганду половых извращений" на уроке "Давайте жить дружно!". И все из-за рисунков школьников — пятиклассники нарисовали радугу. Ничто не ускользнуло от бдительной женщины:

"На уроке детям давались обязательные задания нарисовать ЛГБТ-символику в знак толерантности и уважения к представителям нетрадиционной ориентации… Как усматривается из фотографий, на доске учителем демонстрировались цвета флага ЛГБТ, объяснялось их значение, на рисунках детей содержится одна и та же надпись "Не надо оценивать людей, надо их ценить", присутствуют цвета флага ЛГБТ".

Кто-то увидит радугу, кто-то — символику ЛГБТ. Все же зависит от меры испорченности, как говорили в советском детстве, когда даже у бдительного КГБ СССР не было претензий к названиям торговых марок и пионерских лагерей "Радуга".

Ольга Баранец на основе фотографий с классного часа, который преподаватель приурочил к Международному дню толерантности, сделала выводы об идеологической диверсии в отношении детей. К символам растления несовершеннолетних активистка отнесла изображения:

  • цветика-семицветика;
  • сердца, раскрашенного в шесть цветов радуги (без голубого);
  • планеты Земля.

Вероятно, именно отсутствие голубого цвета и привело женщину к озарению, что в школе творится неладное и просто необходимо вмешаться. Даже несмотря на то, что миссия этого уполномоченного сформулирована в плане локации весьма определенно:

"Создание в Санкт-Петербурге эффективной системы общественного и родительского контроля в сфере обеспечения и защиты прав семьи и детей".

Шок и изумление

Родители пятиклассников сильно удивились буре в стакане, которую подняла питерская активистка, и поделились своими впечатлениями от "наезда" на директора школы:

"Про геев и лесбиянок никакого разговора не было. По итогам занятия ребят попросили нарисовать любые рисунки на тему толерантности. Конкретно радугу, тем более ЛГБТ, детей никто рисовать не заставлял, но некоторые картинки были в радужном цвете".

"Ребенок вернулся домой довольный, улыбающийся, рассказывал про интересный урок. Никаких упоминаний о меньшинствах я не слышала, хотя уверена, сын бы поделился и этим, если бы слышал".

Лариса Полякова, директор школы № 962, поделилась с массмедиа своими впечатлениями, уточнив, что на уроке дети всего лишь отразили в рисунках свои эмоциональные впечатления, применив колористику радуги:

"Радуга является символом международного движения за мир и никакого скрытого подтекста в мероприятии, информации от учителя и детских рисунках нет".

Чего уж там, в одном из логотипов Центральной избирательной комиссии России присутствовала радуга и никого не привлекли за надуманную пропаганду, которую определяют и так

"Распространение и углубленное разъяснение каких-либо идей, учения, знаний".

Судя по "показаниям" родителей школьников, на статью 6.21 КоАП РФ не тянет, хотя могут найтись и такие высокодуховные эксперты, которые сделают внезапные выводы и заодно признают пропагандой гомосексуализма спектр, запретив любое упоминание об Исааке Ньютоне.

Уполномоченный по хайпу

Общественная должность уполномоченного по защите семьи до недавних пор именовалась "общественный уполномоченный по правам ребенка". Учреждена в 2015 году на "конференции родительской, патриотической, православной, ветеранской и иной общественности Санкт-Петербурга". Уполномоченного избрали семь человек, которые вошли в "Совет общественных объединений Санкт-Петербурга".

Будни питерской активистки

От Ольги Баранец доставалось психологам и психиатрам. Причем не только тем, кто работает с детьми в школе, но и самому Зурабу Кекелидзе, директору Центра психиатрии им. Сеченова. Именитый ученый "посмел" объяснить природу некоторых конфликтов и даже травли в школе, чем и возмутилась активистка на своем сайте:

"Мол, прыщи и оттопыренные уши — вот причина детской травли в школах, возросшей агрессии и насилия. И если объяснить детям причины полового созревания, сам процесс (а там недалеко и контрацептивы, и ранняя половая жизнь), то, конечно, проблемы буллинга, агрессии и насилия решатся сами собой. Этот трюк по введению секспросвета под соусом заботы о здоровье наших детей мы наблюдаем не первое десятилетие… Пока сложно отбиться от профилактики ВИЧ и наркопрофилактики, которые, собственно, и имеют целью рассказ детям о наркотиках и о сексуальной жизни".

Сайт общественного уполномоченного по защите семьи рассказывает и о других инициативах Ольги Баранец:

  • "Мы против растления детей под видом психологии в школе. Действуем!";
  • "Срочный сбор подписей против закона о СНИЛС как номерном идентификаторе личности";
  • "Завтра может быть поздно: православная общественность России объединяется для борьбы с цифрофашизмом";
  • "Законопроект о превращении России в сумасшедший дом".

Погружение в паранойю

На сторону учителей и директора школы № 962 встали в президентском Совете по правам человека (СПЧ). Член СПЧ и глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин констатировал, что в активности Ольги Баранец нетрудно разглядеть "очередной приступ паранойи". Жаль, что общественник не увидел в деятельности уполномоченной признаки морального насилия, сравнимого с пытками.

Другой член СПЧ, председатель "Комитета за гражданские права" Андрей Бабушкин заявил, что сама "идея запрета пропаганды гомосексуализма среди детей доведена до абсурда". Видимо, такова уж сама идея, раз то и дело предъявляются претензии к изображению радуги в любом контексте.

То производителю мороженого "Радуга" приходится оправдываться, то владельцу сети одноименных магазинов. С Ричи Блэкмора, основателя группы Rainbow ("Радуга"), еще никто из психоделических уполномоченных не спросил, и композиции легендарной рок-группы в России пока не под запретом.

Помимо общего погружения в паранойю и морального изнасилования граждан своими нездоровыми фантазиями, общественники, наподобие Ольга Баранец, приплетая слово "православный" куда только получается, дискредитируют и институты РПЦ.

Не секрет, что нередко и смиренные верующие отождествляются с буйными гражданами, которые, будь сейчас советская власть, с таким же упорством блюли бы кодекс строителей коммунизма и строчили бы доносы в КГБ СССР.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Людмила Айвар
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