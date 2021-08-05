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В РПЦ прокомментировали иск женщины, которая оскорбилась рекламой Макдоналдса

Общество

Российская православная церковь прокомментировала иск к "Макдоналдсу" от женщины из Омска, которая из-за рекламы чизбургера и наггетсов съела мясо во время поста. Представители Московской патриархии посоветовали женщине не обращаться в суд, а исповедоваться.

В РПЦ прокомментировали иск женщины, которая оскорбилась рекламой Макдоналдса

Христианка Ксения Овчинникова 16 лет подряд соблюдала Великий пост, но реклама мясной продукции за 39 рублей заставила его нарушить. Это случилось в апреле 2019 года. Таким образом компания оскорбила религиозные чувства и заставила Ксению Овчинникову съесть чизбургер. Она потребовала возместить моральный ущерб в размере тысячи рублей.

В РПЦ отреагировали:

"Советую ей пойти на исповедь, а не в суд".

Суд пока оставил иск без движения из-за ошибок в оформлении, но у женщины ещё есть время, чтобы их исправить.

Ранее москвич подал иск к "Макдоналдсу" на два миллиона рублей. Эта сумма — компенсация за моральный вред. Мужчина поскользнулся на лестнице. Кроме того, истец потребовал 64697 рублей на лечение. В суде не рассказали о тяжести травм. Слушание дела пройдёт 18 августа.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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