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Россиянка подала в суд на McDonald's за оскорбление религиозных чувств

Общество

Жительница Омска Ксения Овчинникова подала в суд на McDonald's за то, что реклама чизбургера и наггетсов оскорбила её религиозные чувства и вынудила купить мясосодержащую продукцию, что привело к нарушению поста.

Россиянка подала в суд на McDonald's за оскорбление религиозных чувств

В исковом заявлении Овчинникова написала, что в апреле 2019 года шла по Омску и увидела рекламу чизбургера и наггетсов, которые предлагалось купить за 39 рублей. На протяжении 16 лет девушка соблюдала Великий пост, но тут не удержалась, зашла в ресторан быстрого питания и купила себе мясосодержащую продукцию.

"К этому моменту пост продолжался уже около месяца, увидев рекламный баннер, я не смогла сдержаться, посетила McDonald's и купила чизбургер. В действиях McDonald's я усматриваю нарушение закона о защите прав потребителей", — написано в исковом заявлении.

Россиянка просит суд оштрафовать McDonald's и возместить ей моральный ущерб в размере одной тысячи рублей "за нарушение свободы совести и вероисповедания", сообщает ТАСС.

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СКАНДАЛЬНАЯ ПРАВДА: McDonald's
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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