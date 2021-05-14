В США работникам McDonald's будут платить 130 тыс. рублей

McDonald's решил повысить заработную плату для своих работников в США. Теперь начинающим сотрудникам будут платить от 11 до 17$ в час, а начальникам смены — от 15 до 20$ в час, сообщает CNBC.

Повышение заработной платы будет касаться порядка 36 тыс. человек.

Таким образом, самый низкооплачиваемый работник McDonald's при полной занятости будет получать 1760$ в месяц (около 130 тысяч рублей), что превышает месячный доход подавляющего числа россиян.

Сколько зарабатывают россияне?

По данным Росстата, на первый квартал этого года только 2,7% российских граждан зарабатывают больше 100 тыс. рублей. Порядка 25% россиян являются малообеспеченными.

В прошлом году доход 24,6% россиян был ниже 60% от медианного.

Медианный доход — срединное значение, выше которого находятся доходы 50% населения, а у другой половины населения — ниже. По данным 2020 года, медианный доход в России составил 27 тысяч рублей.

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