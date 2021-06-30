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Голикова поправила Путина во время прямой линии по вопросу вакцинации

Общество

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова поправила президента Владимира Путина во время прямой линии. Чиновница, которая вплотную занимается борьбой с COVID-19, уточнила слова главы государства о переболевших после вакцинации.

Голикова поправила Путина во время прямой линии по вопросу вакцинации

Президент в начале прямой линии заявил, что после получения прививки коронавирусом заразились "около 10%" россиян. Путин призвал всех пройти вакцинацию, так как все заразившиеся перенесли болезнь в лёгкой форме.

Процент заразившихся после вакцинации на самом деле составляет 2,5, а не 10, уточнила Голикова.

Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что вакцину на сегодняшний день получили около 23 млн человек. Президент назвал препарат, которым привился сам.

Также Путин рассказал, что выступает против обязательной вакцинации от COVID-19. Президент надеется на сознательность россиян, которые постепенно будут менять своё отношение к прививкам.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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