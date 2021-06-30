Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации от COVID-19. Глава государства во время прямой линии объяснил решение регионов о введении требования по вакцинации некоторых категорий граждан выполнением закона.
По его словам, региональные власти действуют в рамках закона 1998 года. В документе указаны ситуации, когда прививки могут стать обязательными:
"Никакой неразберихи нет — все действуют в рамках закона 1998 года", — заявил Путин.
Президент добавил, что надеется на граждан, которые постепенно будут менять своё отношение к вакцинации и делать прививки от COVID-19.
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