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Путин раскрыл секрет своей вакцинации

Политика

Одним из первых заданных Владимиру Путину во время Прямой линии был вопрос, крайне интересующий россиян, как сторонников вакцинации, так и антипрививочников: какой же препарат вкололи главе государства и почему он не сделал себе прививку "под камерой”.

Путин раскрыл секрет своей вакцинации

"А если бы укол делали не в руку, а другую часть тела, то тоже надо было устроить видеотрансляцию? — удивился президент, отметив, что камера — не гарантия "честности” и напомнил о нескольких громких "разоблачениях” чиновников, вакцинировавшихся "в прямом эфире”.

"Обе вакцины хорошие, выбрал "Спутник”

Что же касается названия препарата, то, по словам президента, его он не хотел озвучивать, чтобы не давать никому "конкурентных преимуществ”:

"Когда я делал прививку в феврале, то у нас было две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Они обе хорошие. Я, конечно, мог сделать любую. Выбрал "Спутник”.

Владимир Путин подчеркнул, что с врачами он "особо” не советовался, положившись на мнение знакомых. Плюс, для него был важен период гарантированной защиты.

"А еще, "Спутником" прививают у нас военных, а я — Верховный главнокомандующий”, — пошутил президент.

Путин особо отметил, что никаких "страшных” последствий укола он не почувствовал:

"После первого укола вообще ничего не чувствовал где-то часа через четыре. Только чуть-чуть ощущалось место укола. В 12 часов ночи измерил температуру — 37,2, лёг спать, проснулся — 36,6. Вот и всё. Дней через 20 взяли кровь, посмотрели результаты — высокий уровень защиты. Так что всем рекомендую привиться”.

К слову, президент ещё раз заявил, что обязательной вакцинации в России нет и быть не может.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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