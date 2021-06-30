Одним из первых заданных Владимиру Путину во время Прямой линии был вопрос, крайне интересующий россиян, как сторонников вакцинации, так и антипрививочников: какой же препарат вкололи главе государства и почему он не сделал себе прививку "под камерой”.
"А если бы укол делали не в руку, а другую часть тела, то тоже надо было устроить видеотрансляцию? — удивился президент, отметив, что камера — не гарантия "честности” и напомнил о нескольких громких "разоблачениях” чиновников, вакцинировавшихся "в прямом эфире”.
Что же касается названия препарата, то, по словам президента, его он не хотел озвучивать, чтобы не давать никому "конкурентных преимуществ”:
"Когда я делал прививку в феврале, то у нас было две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Они обе хорошие. Я, конечно, мог сделать любую. Выбрал "Спутник”.
Владимир Путин подчеркнул, что с врачами он "особо” не советовался, положившись на мнение знакомых. Плюс, для него был важен период гарантированной защиты.
"А еще, "Спутником" прививают у нас военных, а я — Верховный главнокомандующий”, — пошутил президент.
Путин особо отметил, что никаких "страшных” последствий укола он не почувствовал:
"После первого укола вообще ничего не чувствовал где-то часа через четыре. Только чуть-чуть ощущалось место укола. В 12 часов ночи измерил температуру — 37,2, лёг спать, проснулся — 36,6. Вот и всё. Дней через 20 взяли кровь, посмотрели результаты — высокий уровень защиты. Так что всем рекомендую привиться”.
К слову, президент ещё раз заявил, что обязательной вакцинации в России нет и быть не может.
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