Защита Навального обжаловала публикацию видеокадров с ним

Защита Навального, некоторое время назад требовавшая показать обществу своего подзащитного, теперь жалуется на публикацию видеокадров с его участием.

Когда Алексея Навального только этапировали в ИК-2 во Владимирской области для отбывания наказания, адвокаты на некоторое время "потеряли" его, и в соцсетях развернулась настоящая истерика под хэштегом #гдеНавальный. Затем блогер обнаружился в местах не столь отдалённых. Более того, в сети были опубликованы записи с камер видеонаблюдения, а также запись разговора членов ОНК, приехавших навестить Навального в колонии. Но защита снова недовольна.

"Вообще, по всей ситуации, с которой столкнулись в колонии, многочисленные отправлены жалобы, ходатайства, обращения, заявления. Но ответов на них до настоящего времени не получено никем: ни нами, ни Алексеем, который пишет заявления каждый день. Никаких ответов на это нет", — заявила адвокат блогера Ольга Михайлова.

Она также добавила, что на публикацию всех видеозаписей с участием Навального поданы жалобы, поскольку защита считает их появление в сети незаконным. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, заключённый должен дать письменное согласие на запись интервью.

"Такого согласия Алексей не давал. Соответственно, все эти интервью и видеосъёмки, которые появились, они абсолютно незаконны", — приводит слова Михайловой РИА Новости.

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