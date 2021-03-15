Информацией не располагаем": где сейчас Навальный, не знает даже Кремль

О том, куда увезли осуждённого ранее Алексея Навального, Кремлю ничего не известно. Об этом СМИ рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее Алексея Навального увезли, что называется, "в неизвестном направлении": комментировать, куда отправили оппозиционера, не стали даже эксперты ФСИН. Адвокат Навального, Вадим Кобзев, сообщил РИА "Новости": он также не в курсе, куда повезли оппозиционера.

Предположительно, Навального могут везти либо во Владимир, либо в Покров — именно там расположены колонии общего режима.

"Мы не имеем информации о местонахождении осуждённых в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, и именно эта служба обладает этой информацией. Согласитесь, что, опять же, администрация президента — это не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями. Мы не располагаем информацией о том, где отбывают срок осуждённые. Такую информацию нам никто не предоставляет", — сообщил прессе Песков.