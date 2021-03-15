О том, куда увезли осуждённого ранее Алексея Навального, Кремлю ничего не известно. Об этом СМИ рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что ранее Алексея Навального увезли, что называется, "в неизвестном направлении": комментировать, куда отправили оппозиционера, не стали даже эксперты ФСИН. Адвокат Навального, Вадим Кобзев, сообщил РИА "Новости": он также не в курсе, куда повезли оппозиционера.
Предположительно, Навального могут везти либо во Владимир, либо в Покров — именно там расположены колонии общего режима.
"Мы не имеем информации о местонахождении осуждённых в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, и именно эта служба обладает этой информацией.
Согласитесь, что, опять же, администрация президента — это не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями.
Мы не располагаем информацией о том, где отбывают срок осуждённые. Такую информацию нам никто не предоставляет", — сообщил прессе Песков.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.