Новые данные касательно местонахождения Алексея Навального поступили от представителей его защиты. Как оказалось, "приключения" политика закончились в городе Покров (Владимирская область).
Напомним, что ранее Навального "потеряли" даже его адвокаты: оппозиционера увезли в неизвестном направлении из СИЗО "Кольчугино". Комментировать, куда именно везут политика, не стал даже Кремль, заявивший, что данных по перевозке Навального у него нет.
Как оказалось, политика перевезли в колонию Покрова, документ об этом защита оппозиционера опубликовала в социальных сетях. В бумаге от 235-го Гарнизонного военного суда также указано, что на 16 марта запланировано очередное судебное заседание.
В Покров уже приехала группа адвокатов Навального во главе с Вадимом Кобзевым, однако к подзащитному их не пустили, передаёт РИА "Новости".
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