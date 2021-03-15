"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове

Новые данные касательно местонахождения Алексея Навального поступили от представителей его защиты. Как оказалось, "приключения" политика закончились в городе Покров (Владимирская область).

Напомним, что ранее Навального "потеряли" даже его адвокаты: оппозиционера увезли в неизвестном направлении из СИЗО "Кольчугино". Комментировать, куда именно везут политика, не стал даже Кремль, заявивший, что данных по перевозке Навального у него нет.

Как оказалось, политика перевезли в колонию Покрова, документ об этом защита оппозиционера опубликовала в социальных сетях. В бумаге от 235-го Гарнизонного военного суда также указано, что на 16 марта запланировано очередное судебное заседание.

В Покров уже приехала группа адвокатов Навального во главе с Вадимом Кобзевым, однако к подзащитному их не пустили, передаёт РИА "Новости".