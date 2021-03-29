В Госдуму внесли проект об обязательной регистрации домашних животных

Среди бродячих животных часто встречаются бывшие домашние питомцы. Это собаки и кошки, которые потерялись или были брошены нерадивыми хозяевами.

Автором инициативы об обязательной регистрации и учёте домашних животных стало заксобрание Челябинской области. Законопроект, опубликованный в электронной базе нижней палаты парламента, предполагает внесение изменений в закон "об ответственном обращении с животными" и другие нормативные акты.

По мнению авторов документа, обязательная регистрация домашних питомцев позволит возвращать "потеряшек" хозяевам, а безответственных владельцев заставит задуматься, прежде чем выставить своего питомца за дверь.

Помимо этого, в законопроекте предлагается запретить возвращать безнадзорных животных после стерилизации и вакцинации на территории социально значимых объектов (если, к примеру, собака была отловлена на детской площадке).