Жена Алексея Навального Юлия прилетела в Москву из Германии.
Супруга блогера 10 февраля покинула Россию и вылетела во Франкфурт. После возвращения она отказалась общаться с журналистами.
Примечательно, что Навальная вернулась в российскую столицу без детей.
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В Москве 20 февраля похоронили легендарного российского актёра Андрея Мягкова, который скончался на 83-м году жизни.