Жена Навального вернулась в Москву из Германии

Жена Алексея Навального Юлия прилетела в Москву из Германии.

Супруга блогера 10 февраля покинула Россию и вылетела во Франкфурт. После возвращения она отказалась общаться с журналистами.

Примечательно, что Навальная вернулась в российскую столицу без детей.