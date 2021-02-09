Сторонники Алексея Навального, которые призывают Запад к введению санкций в отношении России, являются предателями родины.
Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это банально и пошло, это было так всегда. Возьмите классические произведения даже наших авторов: от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это — история с однозначной квалификацией. Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство", — пояснила дипломат.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.