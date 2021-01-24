Правоохранители передали родителям всех несовершеннолетних лиц, которые были задержаны в ходе несанкционированных протестов в Москве 23 января.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на детского омбудсмена Москвы Ольгу Ярославскую.
"Как мне известно, за медицинской помощью никто не обращался, травм у несовершеннолетних нет", — отметила Ярославская.
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщала, что в Москве 23 января задержали около 70 подростков за участие в незаконных митингах.
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