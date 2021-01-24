Всех несовершеннолетних, задержанных в Москве, передали родителям

Правоохранители передали родителям всех несовершеннолетних лиц, которые были задержаны в ходе несанкционированных протестов в Москве 23 января.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на детского омбудсмена Москвы Ольгу Ярославскую.

"Как мне известно, за медицинской помощью никто не обращался, травм у несовершеннолетних нет", — отметила Ярославская.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщала, что в Москве 23 января задержали около 70 подростков за участие в незаконных митингах.