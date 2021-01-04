Психологи раскрыли влияние кошек на работу хозяев на удалёнке

Кошки оказывают положительное влияние на нервную систему своих хозяев в процессе дистанционной работы и помогают им справиться со стрессом. К такому выводу пришли исследователи компании Purina совместно с психологом Джо Хеммингс, сообщает The Mirror.

Психологи провели опрос, в котором приняли участие более 700 владельцев кошек, работающих удалённо, чтобы получить больше информации об их взаимоотношениях с домашними животными.

В результате оказалось, что 63% опрошенных считают, что присутствие кошки успокаивает их, а 56% отметили, что благодаря питомцу они не чувствуют себя одиноко.

Работа в компании домашних питомцев позволяет создать в доме уютную атмосферу и создаёт образ спокойной жизни, поэтому кошки действительно способствуют снижению уровня тревожности и стресса, считает Хеммингс.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кошки способны имитировать поведение людей.