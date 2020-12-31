Кошки способны имитировать поведение людей

Домашние питомцы учатся у своих хозяев и могут им подражать. К такому выводу пришли венгерские учёные из университета имени Лоранда Этвеша в результате проведённого исследования.

Учёные описали удивительную способность кошек имитировать поведение дрессировщиков. Это первый документально подтверждённый случай, когда учёным удалось выявить у мурчащих питомцев сознательное копирование действий людей.

В основе исследования лежит метод "Делай, как я". Человек несколько раз делает то или иное действие, а если животному удаётся его повторить, то оно получает лакомство.

Так, учёные рассказывают о японской дрессировщике, которой таким образом удалось обучить свою кошку.

Позднее учёные распознали несколько десятков действий, которые делают кошки, повторяя за своим хозяином. Это даёт основание считать, что животные способы "сопоставить" части тела человека со своими собственными.