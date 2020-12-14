Инфекционист объяснил, как правильно стирать одежду в условиях пандемии

Некоторые специалисты утверждают, что возбудители опасных инфекционных заболеваний погибают при температуре выше 90 градусов Цельсия. О том, так ли это и как правильно стирать одежду в условиях пандемии коронавируса, в интервью журналу "Слово и Дело" рассказал инфекционист Илья Акинфеев.

Чтобы избавиться от болезнетворных бактерий и вирусов, необходимо соблюдать не только температурный режим стирки, но и длительность процесса.

"Если мы говорим об уничтожении патогенов при помощи высокой температуры, то мало кто может позволить себе стирать на 90 градусах несколько часов подряд. Это актуально в основном для инфекционных стационаров, а в домашних условиях в такой стирке нет особого смысла", — пояснил врач.

Одежду заражённого COVID-19 следует стирать отдельно от одежды других членов семьи. Каких-то специальных условий стирки не требуется.

"В современных средствах для стирки есть достаточно агрессивных веществ, которые уничтожают патогены. Не нужно добавлять хлор или что-то подобное, так вы лишь испортите одежду и подвергнете себя ненужным опасностям", — пояснил Акинфеев.

Те же правила распространяются и на посуду: у коронавирусного больного она должна быть своей, её следует мыть отдельно от другой посуды.