В Петербурге с 30 декабря по 3 января закрывают кафе и рестораны. Введённые коронавирусные ограничения в новогодние праздники лишат владельцев заведения общепита значительной части выручки. Ситуацию в интервью "Правде. Ру" прокомментировал совладелец ресторанной компании "Gagarin group" Виктор Гор.

"В Новый год, наоборот, нужно разрешить ресторанам работать, а не вводить ограничения. Недавно вышло новое постановление губернатора Санкт-Петербурга о том, что ограничивается работа ресторанов с 25 декабря до 10 января с 19 часов вечера до 6 утра. Эти ограничения сравнимы с закрытием. Если не работать, это всё равно что закрыть ресторан.

Все новогодние праздники с 25 декабря по 10 января разрешено работать только до 19:00 часов. Я и Федерация ресторанов утверждаем, что рестораны — самое безопасное место для массового мероприятия.

Рестораторы проводят возможные и невозможные меры по ограничению распространения COVID. Мы проводим десятки мер обработки площадей антисептиками, устанавливаем антибактерицидные облучатели, измеряем температуру на входе, на выходе проверяем, сотрудников каждый день тестируем. У нас самое безопасное место, у нас дистанция самая большая. Где ещё есть такая дистанция? В общественном транспорте? Нет. Почему тогда общественный транспорт не закроют с 7 вечера до 6 утра?

В бюджетных организациях (в отделениях полиции, например) народу битком, очереди стоят, маски носят через одного. В ресторанах самое безопасное место. Но рестораны являются удобной мишенью для власти, чтобы показать, что оно принимает меры по ограничению", — пояснил собеседник "Правды. Ру".