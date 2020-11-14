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В столице прощаются с Александром Колтовым

Ведущий НТВ Александр Колтовой потерпел крушение на легкомоторном самолёте из-за отказа двигателя. Колтовому и его пассажирке Наталье Климовой спастись не удалось.

В столице прощаются с Александром Колтовым

14 ноября в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория состоялась церемония прощания с тележурналистом.

Как сообщает "СтарХит", отдать дань памяти ведущего пришли не только его родные и коллеги, но и поклонники Колтового.

Знакомые Александра отмечают, что он был неравнодушным человеком, так как после программы не оставался в стороне от проблем участников передачи, многим помогая лично.

"Он столько уверенности излучал, у меня он ассоциировался со скалой. Всегда старался сделать что-то выходящее за рамки привычного", — сказал Сергей Малоземов в интервью "СтарХиту".

Певец Саша Попов отметил, что Колтовой был очень честным человеком, выделяясь на фоне остальных деятелей шоу-бизнеса.

"Он даже от меня отписался в Instagram, потому что я очень много матом ругаюсь. "Вот перестанешь ругаться, снова подпишусь", — говорил он", — вспомнил эпизод из общения с Александром Колтовым исполнитель Саша Попов.

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